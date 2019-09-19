У Черкаській області затримали підозрюваних у подвійному вбивстві

Фото: затримання підозрюваних у убийсте (npu.gov.ua)

Чоловіків затримали незадовго до того, як вони збиралися втекти в іншу країну

У Черкаській області співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві двох чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Євген Коваль, 18 вересня, у полі, поблизу автодороги "Київ-Знам'янка", були виявлені трупи двох чоловіків зі слідами від ударів і колото-різаними ранами. Поліцейські припускають, що постраждалих перед смертю катували.

"Під час проведення оперативних заходів ми встановили, що до скоєння кримінального злочину причетні двоє жителів міста Черкаси. В подальшому встановили, що у них був конфлікт з потерпілими", - повідомив Коваль.

Зловмисників затримали незадовго до того, як вони збиралися бігти в іншу країну.

"Затримали зловмисників за кілька хвилин до їх виїзду з міста. В даний час з ними працюють слідчі. Роботу з розкриття вбивства двох чоловіків продовжуємо", - сказав Коваль.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання підозрюваних у убийсте (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 вересня в Миколаєві на газовій заправці застрелили трьох людей. Тіла загиблих виявила дружина одного з працівників заправки.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в Якимівці Запорізької області біля входу в селищну раду з автомата розстріляли заступника голови об'єднаної територіальної громади Дмитра Кирилова.