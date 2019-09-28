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В Черкасской области произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 13:02
В Черкасской области произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие
Фото: ДТП в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)

Пострадали 5 человек

В субботу, 28 сентября, на автодороге Киев-Одесса в Черкасской области произошло столкновение маршрутки и грузовика, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, возле Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 286 Уголовного кодекса, а именно - нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Напомним, ранее в Волынской области произошло тройное ДТП с маршруткой. Вблизи села Годовичи произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, грузовики DAF XF и легкового автомобиля Volvo. В результате аварии погибли двое пассажиров микроавтобуса - мужчины в возрасте 39 и 58 лет. Кроме того, еще 6 человек получили травмы.

Также РБК-Украина писало, что 24 сентября в Днепре произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек. Все пострадавшие с легкими и средней степени тяжести телесными повреждениями были госпитализированы.

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