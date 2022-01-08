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У Черкаській області 11-річний хлопчик потрапив до лікарні через феєрверк

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Черкаси, Субота 08 січня 2022 18:59
У Черкаській області 11-річний хлопчик потрапив до лікарні через феєрверк Фото: у Черкаській області госпіталізували підлітка через феєрверк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селі Сагунівка (Черкаська область) підліток знайшов на вулиці феєрверк і підпалив його. В результаті школяр отримав опіки і був госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Черкаської області.

Відзначається, що 8 січня 11-річний хлопчик знайшов на вулиці феєрверк і підпалив його. В результаті піротехніка спалахнула, і підліток отримав опік обличчя і рук.

Школяра госпіталізували. Медики надали йому необхідну допомогу, наклали пов'язки. Про стан дитини не повідомляється.

Відомості про подію внесені до Єдиного обліку.

Нагадавши, у новорічну ніч в Італії від піротехніки постраждали 16 людей.

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