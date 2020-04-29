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У Черкаській області майже у 300 осіб підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 13:28
У Черкаській області майже у 300 осіб підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в області досліджено 218 зразків біоматеріалу від хворих

Наразі у Черкаській області лабораторно підтверджено 283 випадки коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Черкаського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Як повідомляється, у Черкаській області зареєстровано 283 випадки коронавірусної інфекції, з яких 8 пацієнтів померли та ще 66 одужали. Зараження вірусом було зареєстровано на 18 адмінтериторіях у містах - Черкаси, Сміла, Умань та у районах - Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському.

Як зазначається, Черкаська область визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останньої доби. Усього в Україні досліджено 104 544 зразки методом ПЛР.

Крім того, в Україні більше 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є лікарями.

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