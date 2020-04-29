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В Черкасской области почти у 300 человек подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 13:28
В Черкасской области почти у 300 человек подтвердили коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в области исследовано 218 образцов биоматериала от больных

Сейчас в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в Черкасской области зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, из которых 8 пациентов скончались и еще 66 выздоровели. Заражение вирусом было зарегистрировано на 18 админтерриториях в городах - Черкассы, Смела, Умань и в районах - Золотонишском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Манковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском.

Как отмечается, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течении последних суток. Всего в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР.

Кроме того, в Украине более 20% от общего количества больных коронавирусом являются врачами.

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