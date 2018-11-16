Черкасский суд выпустил под залог подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко

Фото: Василий Сергиенко (detector.media)

Судья назначил залог организатору и исполнителю убийства Василия Сергиенко

Сосновский районный суд Черкасс в пятницу, 16 ноября, выпустил под залог подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", журналиста Василия Сергиенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Как написал Аброськин в Facebook, в частности, судья изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого полиция обоснованно подозревает как организатора убийства. Правоохранители разыскивали Мельника почти два года. Также судья назначил залог подозреваемому в исполнении убийства Виктору Горбенко.

"По решению суда ему (Мельнику, - ред.), как организатору, назначен залог в 2 млн грн, Горбенко, обоснованном подозреваемому одному из исполнителей - 800 тыс. грн. Кстати, Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал", - написал Аброськин.

Как написал в Facebook черкасский активист Константин Мирошниченко, который присутствовал на заседании, в здании суда начались столкновения между активистами и полицией.

Подозреваемых по делу Сергиенко фактически выпускают. Плевок в сторону цилівізованого общества, когда дело по... Опубликовано Константином Мирошниченко П'ятниця, 16 ноябрь 2018 г.

Отметим, Василий Сергиенко был убит 4 апреля 2014 года. Ему были нанесены 17 колото-резаных ран туловища и шеи. Известно, что преступники похитили его из собственного дома в Корсунь-Шевченковском, забили до смерти и закопали в лесу.

Последнего подозреваемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко правоохранители задержали 11 июля 2015 года на территории Черкасской области при совершении тяжкого преступления вместе с двумя другими преступниками. 11 апреля 2017 года был задержан еще один из подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, в июле 2017 года в Киевской области правоохранители при проведении обысков на территории домовладения одного из фигурантов дела об убийстве журналиста Сергиенко обнаружили арсенал оружия.