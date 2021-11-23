Робили фейкові COVID-сертифікати для заробітчан: під Львовом викрили підпільну друкарню

Правоохоронці викрили друкарню вдома, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

За даними слідства, незаконний бізнес діяв у Львівській області. Послуги з надання фейкових COVID-документів організатор надавав переважно перевізникам, які купували сертифікати для пасажирів - українських заробітчан.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання злочинця. Там виявили та вилучили печатки лікарів та медичних закладів, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп'ютерну техніку.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом підробки документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.