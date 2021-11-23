ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Робили фейкові COVID-сертифікати для заробітчан: під Львовом викрили підпільну друкарню

Новость на русском →
Львівська область, Вівторок 23 листопада 2021 12:54
Робили фейкові COVID-сертифікати для заробітчан: під Львовом викрили підпільну друкарню Фото: викрили підпільну друкарню для виготовлення фейкових COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили друкарню вдома, де зловмисник виготовляв підроблені сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Фейкові документи призначалися для українських заробітчан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, незаконний бізнес діяв у Львівській області. Послуги з надання фейкових COVID-документів організатор надавав переважно перевізникам, які купували сертифікати для пасажирів - українських заробітчан.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання злочинця. Там виявили та вилучили печатки лікарів та медичних закладів, свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, а також комп'ютерну техніку.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом підробки документів та їх збуту (ч. ч. 1, 3 ст. 358 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: під Львовом викрили друкарню, де виготовляли підроблені COVID-сертифікати (gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили схему продажу підроблених ПЛР-тестів на коронавірус через анонімний Telegram-канал. Клієнтами зловмисників стали понад 9 тисяч людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"