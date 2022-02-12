В Україні оголошено штормове попередження
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Сьогодні на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Прогноз у всіх областях
Сніг з дощем очікується у Житомирській, Вінницькій, північній, центральній, східних областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень +1+6, а вночі -1-4,
- на півночі вдень +1+4, а вночі +1-2,
- на сході вдень +2+4, а вночі -1+2,
- на півдні вдень +6+8, а вночі 0+3,
- у центрі вдень +1+6, а вночі +2-1.
Нагадаємо, очікується, що на вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах прогнозують опади.