У Черкасах під час гонки автомобіль збив глядача

Фото: місце ДТП (18000.com.ua)

Автомобіль не впорався з керуванням та в'їхав у глядачів, які стояли на узбіччі

У Черкасах під час автомобільних перегонів один з учасників не впорався з керуванням і в'їхав в стоять на узбіччі глядачів, один чоловік отримав ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що потерпілим виявився 31-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували в одну з лікарень Черкас.

Нагадаємо, у Рівненській області сталося ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії загинула одна людина, ще двоє, серед яких дитина, отримали травми. ДТП сталося поблизу села Олександрія Рівненського району на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів".

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області в результаті зіткнення вантажівки з легковим автомобілем загинула одна людина. Ще чотири людини отримали ушкодження і були доставлені в лікарню, один з них у важкому стані.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі неповнолітній хлопець влаштував ДТП за участю двох автомобілів. В результаті аварії 14-річний підліток загинув на місці, ще чотири людини отримали пошкодження, з них троє неповнолітніх.