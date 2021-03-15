ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Черкасах розгортають тимчасовий COVID-шпиталь

Новость на русском → Черкаси, Понеділок 15 березня 2021 13:17
У Черкасах розгортають тимчасовий COVID-шпиталь Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook.

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.

"Ми прийняли рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше мобільний госпіталь для хворих COVID розгорнули в Івано-Франківській області.

Також РБК-Україна писало, що у Львові створили комісію для підготовки тимчасових COVID-госпіталів.

Зазначимо, станом на 15 березня в 9 регіонах України, серед яких і Черкаська область, перевищено показник госпіталізацій хворих з COVID-19. Також в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину до 11 регіонів. У "червоній" зоні залишаються чотири області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Черкаси госпиталь Коронавірус
NEWS
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"