В Черкассах разворачивают временный COVID-госпиталь
В Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Госпиталь будет создан на базе родительного дома.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook.
По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третей" городской больнице - 39.
"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.
При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемая.
Напомним, ранее мобильный госпиталь для больных COVID развернули в Ивано-Франковской области.
Также РБК-Украина писало, что во Львове создали комиссию для подготовки временных COVID-госпиталей.
Отметим, по состоянию на 15 марта в 9 регионах Украины, среди которых и Черкасская область, превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19. Также в Украине расширили "оранжевую" зону карантина до 11 регионов. В "красной" зоне остаются четыре области.