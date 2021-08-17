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У Черкасах п'яний водій влаштував ДТП: є жертва

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Черкаси, Вівторок 17 серпня 2021 12:35
У Черкасах п'яний водій влаштував ДТП: є жертва фото: внаслідок ДТП у Черкасах загинула молода дівчина (ch.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула молода дівчина, ще семеро людей травмовані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції регіону.

Повідомляється, що аварія сталася на вулиці Гагаріна. Встановлено, що 37-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.

"В аварії загинула молода дівчина. Її дані з'ясовують слідчі, тому що потерпіла не мала при собі документів", - йдеться в повідомленні поліції.

У важкому стані в лікарню госпіталізували ще одну молоду дівчину. Також 38-річного чоловіка, двох людей 2001 і 2002 років народження, 29-річну жінку і 19-річну дівчину з травмами різного ступеня тяжкості.

При огляді у водія виявили 0,7 проміле алкоголю. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харківській області водій мікроавтобуса збив на смерть жінку на пішохідному переході.

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