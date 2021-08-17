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В Черкассах пьяный водитель устроил ДТП: есть жертва

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Черкассы, Вторник 17 августа 2021 12:35
В Черкассах пьяный водитель устроил ДТП: есть жертва фото: результате ДТП в Черкассах погибла молодая девушка (ch.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла молодая девушка, еще семь человек травмированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Сообщается, что авария произошла на улице Гагарина. Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в дерево.

"В аварии погибла молодая девушка. Ее данные выясняют следователи, потому что потерпевшая не имела при себе документов", - говорится в сообщении полиции.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали еще одну молодую девушку. Также 38-летнего мужчину, двоих людей 2001 и 2002 годов рождения, 29-летнюю женщину и 19-летняя девушку с травмами различной степени тяжести.

При освидетельствовании у водителя выявили 0,7 промилле алкоголя. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Харьковской области водитель микроавтобуса сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.

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Черкассы ДТП Авария
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