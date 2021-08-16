У Харкові автомобіль збив жінку на пішохідному переході: вона не вижила
У Харкові водій мікроавтобуса збив жінку на пішохідному переході. В результаті події вона загинула на місці ДТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Повідомляється, що інформація про ДТП по вулиці Роганській надійшла в поліцію 16 серпня о 10:40.
Правоохоронці встановили, що 31-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.
"В результаті аварії загинула жінка 1985 року народження", - повідомили в поліції.
На даний момент співробітники поліції встановлюють всі обставини аварії. Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль. Постраждали шість рятувальників.