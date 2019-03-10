У Черкасах поліція затримала двох організаторів сутичок з поліцією

Фото: акція націоналістів в Черкасах (web screenshot)

Їх підозрюють в організації вчинення хуліганських дій та нанесенні тілесних ушкоджень працівникам поліції

Поліція за фактами подій у центрі Черкас затримала двоїх організаторів зіткнень з поліцією. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що сьогодні, 10 березня, в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ч. 2 ст. 345 і ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, затримали двох осіб. Їх підозрюють в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесенні тілесних ушкоджень працівникам поліції, які забезпечували охорону громадського порядку.

Їх затримали у відповідності зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В даний час проводяться слідчі дії, вирішується питання про оголошення затриманим громадянам підозрою у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 9 березня в Черкасах під час акції націоналістів організації "Національний корпус", які вимагали заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина, сталися сутички з правоохоронцями.

Пізніше Національна поліція України відкрила 2 кримінальні справи за фактом сутичок між представниками організації "Національний корпус" і поліцією. За даним фактом слідчими було відкрито 2 кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і з ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тоді повідомлялося, що під час зіткнень постраждали 15 правоохоронців, серед яких начальник Головного управління поліції в Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.

В результаті зіткнень в Черкасах між представниками організації "Національний корпус" і поліцейськими з різними травмами в медичні установи звернулися 22 співробітника поліції, 19 з яких були госпіталізовані.