У Черкасах горіла багатоповерхівка. Двох людей госпіталізували

Вчора ввечері в одній з багатоповерхівок Черкас сталася пожежа. В результаті було евакуйовано шістьох людей та двох осіб госпіталізовано.

Як повідомляється, пожежа сталася близько 20:40 на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку, який знаходиться по вулиці Чорновола. Після цього на місце події прибули пожежники, які врятували із палаючої квартири 2-х чоловіків.

"Врятованих із травмами різної тяжкості госпіталізовано до лікарні. Водночас, за допомогою автодрабини вогнеборці евакуювали шістьох людей із квартири, на верхньому поверсі, серед них двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники локалізували пожежу о 20:45, а о 20:50 вона була ліквідована. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.