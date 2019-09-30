У Черкасах евакуюють мешканців багатоповерхівки через розпилення хімікатів

У Черкасах через загрозу отруєння рятувальники проводять евакуацію людей з багатоповерхового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області.

Повідомляється, що рятувальники вивели на свіже повітря 20 людей, але сімох людей, серед яких 5 дітей, направили до лікарні.

"Рятувальники у індивідуальних засобах захисту органів дихання та спеціальних костюмах проводять поквартирний обхід, під час якого інформують людей про небезпеку отруєння та проводять евакуацію потерпілих. Частина людей, які відмовилися від евакуації, знаходяться на балконах і чекає коли мине небезпека", - йдеться у повідомленні.

Фото: рятувальник, який проводить евакуацію мешканців (ck.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 10 вересня у Черкасах у школі №29 розпорошили газ, через що в лікарню було госпіталізовано 20 учнів.

Крім того, в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив Газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.

Ще раніше РБК-Україна писало, що у Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню.