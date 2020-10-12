У Черкасах не будуть вводити обмеження "помаранчевої" зони

Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)

Міська рада Черкас не буде вводити обмеження "помаранчевої" зони у місті. Рішення про внесення Черкас у "помаранчеву" зону у міськраді назвали передчасним.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, зараз в міських лікарнях перебувають 67 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з яких 48 - жителі Черкас.

"Про введення "помаранчевої" зони в нашому місті - вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити "помаранчеву" зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", - сказав Бондаренко.

Він додав, що в місті поки не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

"В першу чергу потрібно дати допрацювати школам в нормальному режимі і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити", - зазначив мер Черкас.

Опубліковано Анатолієм Бондаренком Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, в оновленому списку карантинних зон Черкаси опинилися в "помаранчевої" зоні. В ній заборонена: робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: одна людина на 20 кв. м і не більше 100 чоловік.

Зазначимо, на початку травня міська влада Черкас значно послабила карантин в місті без дозволу уряду. Тоді президент Володимир Зеленський назвав мера Черкас бандитом, у зв'язку з чим Анатолій Бондаренко подав в суд на президента. У підсумку Печерський районний суд Києва відмовив Бондаренку в задоволенні позову проти Зеленського.