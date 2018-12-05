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У Черкасах автобус переїхав чоловіка на зупинці

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 20:00
У Черкасах автобус переїхав чоловіка на зупинці
Іллюстративне фото (procherk.info)

Чоловіка госпіталізували, але від важких травм під час надання медичної допомоги він помер

Маршрутний автобус на смерть переїхав чоловіка на зупинці громадського транспорту у Черкасах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Черкаської області.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 11 години ранку.

"Водій маршрутного автобусу одного із перевізників міста Черкаси, рухаючись заднім ходом, на території зупинки скоїв наїзд на пішохода, жителя міста Черкаси", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що чоловіка госпіталізували, але від важких травм під час надання медичної допомоги він помер.

Водія автобуса затримано. За даним фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у середу, 5 грудня, у місті Бахмут (Донецька область) водій збив трьох 11-річних дітей-пішоходів. В результаті ДТП неповнолітні отримали травми і були доставлені до лікарні.

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