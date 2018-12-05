В Черкассах автобус переехал мужчину на остановке

Иллюстративное фото (procherk.info)

Мужчину госпитализировали, но от тяжелых травм во время оказания медицинской помощи он умер

Маршрутный автобус насмерть переехал мужчину на остановке общественного транспорта в Черкассах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Черкасской области.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 11 часов утра.

"Водитель маршрутного автобуса одного из перевозчиков города Черкассы, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчину госпитализировали, но от тяжелых травм во время оказания медицинской помощи он умер.

Водитель автобуса задержан. По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в среду, 5 декабря, в городе Бахмут (Донецкая область) водитель сбил трех 11-летних детей-пешеходов. В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и были доставлены в больницу.