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В Черкасской области произошло ДТП: погибли четыре человека, еще шестеро пострадали

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Черкасская область, Понедельник 26 июня 2023 17:55
В Черкасской области произошло ДТП: погибли четыре человека, еще шестеро пострадали Фото: ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

На трассе "Стрый-Изварино" в Черкасской области сегодня, 26 июня, произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка (Черкасская область), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Volkswagen" и грузового автомобиля "Renault", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения 4 человека погибли, еще 6 - получили травмы.

В Черкасской области произошло ДТП: погибли четыре человека, еще шестеро пострадали

Спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС деблокировали 4 погибших из искореженного авто и одного пострадавшего.

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

До этого в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

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ДТП ГСЧС Авария Черкасская область
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