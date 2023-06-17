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Под Киевом произошло ДТП: погибла женщина и пострадали дети

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Броварской район, Суббота 17 июня 2023 20:03
Под Киевом произошло ДТП: погибла женщина и пострадали дети Фото: в ДТП под Киевом травмировались дети (t.me/policekyivregion)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Инцидент произошел сегодня возле села Веселиновка. В результате столкновения погибла водитель - 34-летняя женщина.

Также в результате ДТП пострадали четверо пассажиров - дети 5, 11, 14 и 15 лет. Их госпитализировали.

Напомним, на прошлой неделе на трассе Киев-Одесса в Киевской области столкнулись легковушка Hyundai и минивэн Renault. В результате ДТП погибли и пострадали.

Также РБК-Украина рассказывало о серьезном ДТП с автобусом в Канаде. Там в результате столкновения с автомобилем погибли 15 человек.

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ДТП Киевская область Бровары
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