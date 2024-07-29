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В Черкасской области пьяный начальник колонии устроил стрельбу на СТО

Понедельник 29 июля 2024 12:48
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В Черкасской области пьяный начальник колонии устроил стрельбу на СТО Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Начальник "Старобабановской исправительной колонии" угрожал огнестрельным оружием работнику автосервиса. Сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

24 июля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в помещении СТО неподалеку Умани в Черкасской области.

Во время беседы с работником станции начальник не остался доволен ответами и начал угрожать оружием. Сначала он вытащил пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем выстрелил в стену.

Начальнику колонии сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу.

Фото: В Черкасской области начальник колонии под хмельком устроил стрельбу на СТО (dbr.gov.ua)

Ранее в Одессе задержали главного специалиста одного из отделов ОГА, требовавшего деньги за предоставление отсрочки от мобилизации.

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ГБР Черкасская область
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