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У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО

Понеділок 29 липня 2024 12:48
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У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Начальник "Старобабанівської виправної колонії" погрожував вогнепальною зброєю працівнику автосервісу. Співробітники ДБР повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідування.

24 липня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, приїхав у приміщенні СТО неподалік Умані в Черкаській області.

Під час бесіди з працівником станції начальник не залишився задоволений відповідями і почав погрожувати зброєю. Спочатку він витягнув пістолет і приставив його до живота опонента, а потім вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

Фото: У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО (dbr.gov.ua)

Раніше в Одесі затримали головного спеціаліста одного з відділів ОДА, який вимагав гроші за надання відстрочки від мобілізації.

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ДБР Черкасская область
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