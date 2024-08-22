Баскетбольная Суперлига получила предварительный список участников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт" .

Грядущий сезон начнут 9 команд. Все они играли в элитном дивизионе в предыдущем соревновательном году.

"Девять команд в чемпионате? На сегодняшний день – да. О ["Политехнике"] все понимали, что будет тяжело. Мы надеялись, что "Прометей" будет 10-м и будет неплохо выглядеть турнирная таблица, с неплохой конкуренцией в верхней части. Но из-за ситуации с "Прометеем" по крайней мере, предварительный календарь мы делаем из девяти команд", – заявил функционер ФБУ Вячеслав Лопушанский.

Предыдущий список участников Суперлиги 2024/25:

"Днепр"

"Ровно"

"Киев-Баскет"

"Черкасские Мавпы"

"Запорожье"

"Говерла"

"Старый Луцк"

БИПА

"Кривбасс"

В рамках подготовки к новому сезону "Черкасские Мавпы" сменили наставника команды. На должность главного тренера вернулся Георгий Ступенчук. Ему будет ассистировать Дмитрий Нагорный, а предыдущий коуч черкащан Артем Слипенчук покинул клуб.