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Именитый середняк Суперлиги сменил главного тренера

Черкассы, Четверг 22 августа 2024 14:33
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Именитый середняк Суперлиги сменил главного тренера Фото: Георгий Ступенчук во второй раз возглавил "Мавп" (mavpabasket.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Черкасских Мавп" перед стартом нового сезона баскетбольной Суперлиги вернуло Георгия Ступенчука на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

59-летний специалист получил роль главного тренера "Мавп". Он работал с коллективом в сезоне 2022/23.

Ступенчук во второй раз возглавил черкащан. Артем Слипенчук завершил сотрудничество с клубом после полуторагодичного периода в должности главного тренера. Вторым тренером команды останется Дмитрий Нагорный.

К структуре "Мавп" Ступенчук присоединился в 2018 году. Ранее он работал с "Днепром", каменским "ДнепроАзотом", "Кировоградом" и "Золотым Веком" из Кропивницкого. Также тренировался в Бахрейне.

Что известно о "Черкасских Мавпах"

Основанный в 2003 году клуб. Первое название – "Спасатель-Черкассы", а современное получил в 2004-м.

В сезоне 2004/05 завоевали путевку в Суперлигу. Кампанию 2008/09 черкащане провели в альтернативной Украинской баскетбольной лиге (4-е место), а два следующих года – в Высшей лиге. Наивысшим достижением "Мавп" стал чемпионский титул по итогам сезона 2017/18.

В кампании 2023/24 команда дошла до полуфинала плей-офф Суперлиги, где драматично уступила "Днепру" (1:2 в серии). Зато бронзовые награды "Мавпы" проиграли "Киев-Баскету".

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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