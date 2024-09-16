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"Черкасские Мавпы" переманили лучшего молодого баскетболиста Суперлиги

Фото: Лев Кошеватский перебрался в Черкассы (facebook.com/kyivbasket)
Автор: Антон Федорцив

Защитник Лев Кошеватский сменил столичный "Киев-Баскет" на "Черкасские Мавпы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

20-летний украинец стал очередным новичком черкащан. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым исполнителем Суперлиги.

Кошеватский присоединился к третьей команде элитного дивизиона. Ранее он защищал цвета столичных команд – "Будивельника" и "Киев-Баскета". Статистика защитника в сезоне 2023/24 – 10 очков, 2.8 подборов, 3.9 передачи и 1.6 перехватов за 26.5 минут в среднем на паркете.

К рядам "Мавп" Кошеватский присоединится по возвращении из Монголии. Там он защищал цвета сборной Украины 3x3 на чемпионате мира U-23. В прошлом году сыграл за молодежную сборную Украины на Евробаскете.

"Черкасские Мавпы" в межсезонье-2024

В августе клуб сменил главного тренера. Вместо Артема Слипенчука с командой в новом сезоне будет работать Георгий Ступенчук, а его ассистентом будет Дмитрий Нагорный.

В настоящее время "Мавпы" подписали пятерых новичков, в том числе трех - из "Прометея". Компанию Дмитрию Клебану составили форвард Даниил Пирогов и защитник Игорь Климов. Четвертым новичком черкащан стал форвард Назар Холод, выступавший в "Запорожье".

"Мавпы" попали в список участников баскетбольной Суперлиги из девяти команд. Старт чемпионата запланирован на начало октября.

К слову, ранее вспомнили спортивную смерть чемпионов украинской Суперлиги.

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