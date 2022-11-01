В Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет: список
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" подал операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном Северном регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы во вторник, 1 ноября, свет будут отключать в следующих регионах:
- Киев,
- Киевская,
- Черниговская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Полтавская область.
"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 октября в Украине применялись графики аварийного отключения света по всем регионам страны на фоне ракетных обстрелов россиян.