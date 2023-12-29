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В Черкассах прогремел взрыв

Фото: в Черкассах прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Черкассах прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждает о ракетной опасности. В регионе объявлена воздушная тревога.

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Кроме того в 5:10 утра прогремели как минимум шесть взрывов в Харькове.

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Война России против Украины