В Черкассах исчез свет в некоторых районах. Что случилось

В Черкассах произошли сразу две аварии на электросетях. В некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Как пояснили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго", возникли две аварийные ситуации в энергосетях.

"Энергетики работают над восстановлением", - говорится в сообщении.

Проблемы со светом в Киеве и области 21 июня

Аварийные отключения света произошли 21 июня не только в Черкассах, но и в Киеве и области. В столице обесточены 100 тысяч потребителей.

В частности, света из-за аварии нет в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева. Сообщается, что свет появится до 14:00.

Что касается Киевской области, то света не было и в Бучанском районе.