В Черкассах были слышны взрывы

О причинах и последствиях взрывов не сообщается. Жителей региона призывают до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в районе Черкасс зафиксировано движение нескольких ударных беспилотников типа "Шахед". Войска РФ атакуют территорию Украины с нескольких направлений.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Враг использует их для атак на объекты гражданской инфраструктуры страны, из-за чего часто гибнут и получают ранения мирные жители.

Последний раз удар дронов был зафиксирован сегодня, 28 марта, ночью. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.