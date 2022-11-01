ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкассах остановили движение троллейбусов: на какое время и чем их заменят

Новина українською →
Черкассы, Вторник 01 ноября 2022 10:55
В Черкассах остановили движение троллейбусов: на какое время и чем их заменят Фото: сегодня в Черкассах остановили движение троллейбусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкассах сегодня, 1 ноября, остановили движение троллейбусов. Такое решение было принято для экономии электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко во время видеообращения.

Чем заменят троллейбусы

"Мы приняли решение остановить работу электротранспорта в Черкассах, поскольку он требует большого количества питания. Сейчас мы не можем позволить себе это. Понимаю, что это создает неудобства для пассажиров, но это вынужденный шаг для стабилизации ситуации", - пояснил Бондаренко.

По его словам, все троллейбусные маршруты в Черкассах дублируются на автобусах.

Что со светом и водой в городе

Как рассказал мэр Черкасс, сегодня в городе восстановили свет и водоснабжение. Сейчас перебои с водой исключительно у жильцов квартир на верхних этажах. Коммунальщики продолжают работать над устранением проблем.

Графики отключений электроэнергии в Черкассах

Городской голова Черкасс отметил, что в целом энергетическая система в стране остается сложной, поэтому из-за этого с сегодняшнего дня будут применяться почасовые графики отключения электроэнергии.

Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Напомним, вчера утром 31 октября россияне в очередной раз массированно ударили по объектам энергосистемы ряда регионов Украины.

Были сбиты 45 из 55 вражеских ракет. Впрочем, часть попала в цель, из-за чего в Киеве и в ряде областей исчезли свет и водоснабжение.

Сегодня стало известно, что в Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы тролейбус
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне