В Черкасской области комендантский час сократили до 4 часов
В Черкасской области сократили комендантский час. Теперь он будет всего 4 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.
"Учитывая ситуацию с безопасностью и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области. Начиная с понедельника, 3 апреля, его временные границы по области будут такими: 00:00 - 4:00", - говорится в сообщении.
Также председатель Черкасской ОВА напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице, исключение - только при необходимости пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
Напомним, что в Черниговской области сократили комендантский час и позволили дольше продавать алкоголь.
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