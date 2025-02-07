В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров", - ВМС
Утром в пятницу, 7 февраля, в акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль, который Россия продолжает удерживать на боевом дежурстве. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Ракетоноситель РФ, находящийся в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигалось из пролива Босфор.
"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.
Напомним, что ранее в Воздушных силах ВСУ уточняли, что оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного удара по Украине 1 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.