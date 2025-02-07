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В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров", - ВМС

Пятница 07 февраля 2025 06:43
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В Черном море зафиксирован российский носитель "Калибров", - ВМС Фото: российский корабль продолжает присутствовать в Черном море (facebook/mod.mil.ru)
Автор: Михаил Шилин

Утром в пятницу, 7 февраля, в акватории Черного моря зафиксирован 1 корабль, который Россия продолжает удерживать на боевом дежурстве. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.

Ракетоноситель РФ, находящийся в Черном море, в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 4 судна, из них 2 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

В Черном море зафиксирован российский носитель &quot;Калибров&quot;, - ВМС

Напомним, что ранее в Воздушных силах ВСУ уточняли, что оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного удара по Украине 1 февраля.

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