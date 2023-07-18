Очередная утечка данных. Пентагон ошибочно отправлял миллионы писем партнеру России

США ошибочно отправляли миллионы электронных писем американских военных в Мали. Часть из них содержали сверхсекретную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В чем заключалась ошибка
Отмечается, что проблема возникла из-за ввода ".ML" вместо ".MIL" для домена адреса электронной почты, который получал сообщение.
Таким образом эта ошибка привела к потере различных данных. Речь идет о паролях и данных о путешествиях, налоговых декларациях и дипломатических документах.
Пока что эти электронные письма попали к подрядчику, которому поручено управлять национальным доменом Мали. Но скоро контроль над доменом ".ML" вернется правительству Мали, а оно имеет связи с РФ.
Кто обнаружил утечку
Нидерландский подрядчик Йоханнес Зуурбье, который управляет национальным доменом Мали, смог обнаружить утечку писем.
Об этой проблеме ему стало известно еще в 2014 году и он призвал Вашингтон отнестись к ней ответственно. Он уже собрал около 11 700 электронных писем, а в прошлую среду поступило еще около 1000 писем.
Какая информация фигурировала в письмах
В этих сообщениях были изложены планы поездки начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла в Индонезию.
Также речь идет о картах объектов, фотографиях баз, документах, а также списках экипажей кораблей.
Одно электронное письмо было отправлено от агента ФБР и касалось возможных операций Рабочей партии Курдистана.
Позиция Пентагона
Представитель Пентагона Тим Горман заявил, что Минобороны США осознает эту проблему и серьезно относится ко всем несанкционированным разглашениям контролируемой информации по вопросам национальной безопасности.
Он добавил, что электронные письма, отправленные с адреса ".MIL" на адрес ".ML", блокируются до того, как они покидают домен ".mil".
Таким образом отправитель получает сообщение, что он должен подтвердить электронные адреса предполагаемых получателей. Это свидетельствует о том, что перенаправленные электронные письма могли поступать с личных аккаунтов американских военнослужащих.
Напомним, весной в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, публиковались данные о вторжении РФ в Украину и подготовке ВСУ к контрнаступлению.
Через некоторое время правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардеец Джек Тейшейра, который занимался частной интернет-группой под названием Thug Shaker Central.
Позже, 19 мая, судья окружного суда США Дэвид Хеннесси удовлетворил ходатайство правительства о заключении фигуранта под стражу. Тейшейра остается в федеральной тюрьме.
В ходе судебного заседания 16 июня Тейшейру обвинили в том, что он делился информацией с пользователями социальной сети, которые, как он знал, не имели права ее получать.
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