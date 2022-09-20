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Очередной теракт. Россияне обстреляли Купянский район, есть жертвы

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Харьковская область, Вторник 20 сентября 2022 18:55
Очередной теракт. Россияне обстреляли Купянский район, есть жертвы Иллюстративное фото: россияне обстреляли Купянский район, есть жертвы и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты совершили очередной теракт в Харьковской области... В результате обстрела села Грушевка, Купянского района, 2 человека погибли. Ранения получили 9 мирных жителей. В том числе 4 детей", - написал он.

Синегубов отметил, что это еще не окончательные данные.

Он добавил, что раненых госпитализировали в медучреждения, медики оценивают их состояние как среднее.

Напомним, россияне массированно обстреляли больных и персонал психбольницы во время эвакуации в Харьковском районе. В результате обстрела погибли четыре медработника, два пациента были ранены.

В Кременной Луганской области оккупанты расстреляли из танка 56 пожилых людей.

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