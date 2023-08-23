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Очередной скачок доллара: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Среда 23 августа 2023 11:31
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Очередной скачок доллара: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. За последние десять дней доллар подорожал примерно на одну гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 августа средний курс доллара по Украине вырос на 30 копеек до 38,60 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 42,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,00 гривен, евро по 41,50 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 23 августа составляет 39,889 гривен за евро (+0,1645 гривен).

Очередной скачок доллара: обменники выставили новые курсы валют

Рост курса доллара

Курс доллара падал с начала года, однако в июле эта тенденция приостановилась. Тогда в НБУ заявили, что рост курса доллара на наличном валютном рынке абсолютно нормален и что центробанк отслеживает ситуацию. Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают ситуативные коррекции как свидетельство того, что меняется тренд.

Напомним, НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке. В частности, НБУ, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".

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