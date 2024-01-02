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Очередной максимум: НБУ повысил официальный курс доллара на 3 января

Фото: курс доллара вырос до 38,08 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара по итогам торгов на межбанке. Доллар подорожал до нового исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,0839 гривен за 1 доллар (+0,0695 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,7209  гривен за 1 евро (-0,2850 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 38,13-38,15 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке с утра курс упал на 20 копеек до 39,30 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в декабре был вызван дефицитом валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Официальный курс доллара за декабрь вырос на 4,4% с 36,38 до 37,98 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.

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