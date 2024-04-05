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Очередная провокация. В Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье

Молдова, Пятница 05 апреля 2024 21:52
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Очередная провокация. В Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье Фото: в Молдове отреагировали на "атаку дрона" в Приднестровье (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Заявления непризнанного Приднестровья об "атаке дрона" на воинскую часть - это очередная провокация, направленная на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания в регион.

Об этом заявили в Бюро реинтеграции Молдовы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Как уже говорилось ранее, в регионе продолжается ряд провокаций, направленных на сеяние паники и напряженности, в том числе с целью привлечения внимания к региону", - заявили в Бюро.

Там также отметили, что выяснением обстоятельств и расследованием данного инцидента могут заниматься только уполномоченные законом правоохранительные органы, которые, однако, не имеют доступа к этой зоне.

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, в непризнанном Приднестровье, второй раз за последние недели, жаловались на "атаку беспилотника". На этот раз якобы снова на воинскую часть.

Как сообщила пресс-служба так называемого "Министерства государственной безопасности" Приднестровья, сегодня в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе. Он расположен в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были причинены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - добавила прессслужба "ведомства".

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