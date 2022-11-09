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Очередной дымовой занавес: в МИД отреагировали на заявление Захаровой о переговорах

Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявление представителя МИД России Марии Захаровой о готовности к переговорам "с учетом реалий на данный момент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.

"Вижу заголовок в СМИ: "МИД РФ заявил о готовности России вести переговоры с Украиной". Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили вывод своих войск со всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций... Читаю дальше новость, а там ничего такого нет. Заявление МИД России - очередной дымовой занавес", - написал Николенко.

По словам представителя МИД Украины, российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя, но в Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине.

Имитируя готовность к диалогу, как пояснил Николенко, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии, как в 2014-2015 годах.

"Те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских граждан, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия", - добавил спикер.

Николенко отметил, что Украина неоднократно предлагала переговоры, но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматуму Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в РФ заявили, что готовы к переговорам с Украиной "с учетом реалий на текущий момент".

Также раньше мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с РФ.

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