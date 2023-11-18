Очереди выросли, перевозчики "перекинулись" на "Шегини". Что происходит на границе Украины

"К сожалению, блокировка движения продолжается. Такая акция на территории Польши присходит на подъездных путях к границе (Украина, - ред.) на трех направлениях - "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". По состоянию на утро в очередях скопилось около 280 грузовых транспортных средств. Видим определенное даже увеличение с предыдущим днем", - рассказал он.

Больше всего, по данным Демченко, очереди это напротив пункта пропуска "Краковец" - где-то 1200 грузовиков, "Ягодин" - 110 грузовиков и "Рава-Русская" - 500.

Очереди возникли и на КПП "Шегини"

Как рассказал спикер ГПСУ, участники акции продолжают требовать выполнения своих требований и из-за того, что эти три направления (КПП, - ред.) фактически заблокированы, перевозчики "перекинулись" на другие пункты пропуска, для того, чтобы пересечь границу.

"Поэтому видим скопления и по другим направлениям. Это, в частности, по пункту пропуска "Шегини". Это по состоянию на утро около 1200 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу", - отметил представитель погранслужбы.

Прогнозировать ситуацию сложно

В ГПСУ надеются, что эта ситуация разрешится как можно быстрее. Но, Демченко напомнил, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными - как минимум до конца года.

Ситуация на границе со Словакией

Как отметил спикер ГПСУ, на пункте пропуска "Ужгород", на границе со Словакией, по состоянию на утро на въезд в Украину находится около 460 грузовиков. В предыдущие сутки их количество было около 500.

"Сейчас мы видим интенсивность движения и для грузовиков, оно не препятствуется как на выезд, так и на въезд. Но стоит следить", - констатировал Демченко.

Блокировка границы с Украиной

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Буквально вчера представители польских перевозчиков заявили о намерении перекрыть еще один пункт пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини". Блокаду планируется начать с понедельника, 20 ноября.

В свою очередь, словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.