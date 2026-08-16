Очереди и терпение как идентичность, - The Atlantic о невозможности бунта в РФ

Постоянные атаки ВСУ на НПЗ, порты или склады действительно полезны для обороны Украины, оставляя врага без бензина или "серых" товаров для военных. Однако социум это волну только в пределах кухонь: потому что боятся и потому, что так привыкли со времен СССР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пространный аналитический материал The Atlantic.
Сегодня в некоторых районах России водителям приходится ждать бензина до 69 часов, а длина очередей возле АЗС достигает нескольких километров. Казалось бы, ухудшение бытовых условий могло бы подтолкнуть общество к протестам и усилить давление на власть в преддверии парламентских выборов. Однако этого не происходит.
Одно из объяснений автор материала видит в опыте советского прошлого. Дефицит и очереди были привычной частью жизни в СССР, а ожидания в очередях настолько распространились, что советские исследователи даже рассматривали его как элемент общественной и культурной идентичности.
По данным, приведенным в материале, даже издавались книги с такими названиями разделов, как "Очередь как форма советской жизни ". Газета "Социалистическая индустрия" подсчитала, что советские граждане тратили 30 миллиардов рабочих часов в год, ожидая в очереди за товарами первой потребности.
К бытовым неудобствам люди привыкали, воспринимая их как норму: "Все так живут". В то же время власти демонстрировали, что готовы жестко подавлять организованное сопротивление.
Показательным примером стала Новочеркасская трагедия 1962 года. После протестов из-за сокращения зарплат и повышения цен советские власти направили против демонстрантов военных. Во время разгона погибли около двух десятков человек.
Сегодня, как отмечается в материале, страх перед государством остается одним из ключевых сдерживающих россиян факторов от уличных протестов.
Автор рассказывает о разговоре с бывшей соседкой из Санкт-Петербурга, которую называет Светланой. Женщина работает учительницей искусств и является активисткой. На вопрос об уличных протестах она ответила, что ситуация в России опасна даже по сравнению с советскими временами.
По ее словам, люди могут сообщать силовикам о соседях даже из-за прослушивания антивоенной музыки. Она также рассказала о знакомой, которая провела два года в тюрьме после того, как оставила стихотворение и цветы у памятника украинскому поэту.
Поэтому во многих семьях критика власти, по словам Светланы, не выходит за пределы кухни.
После начала полномасштабной войны протесты в России были значительно заметнее. По данным OVD-Info, в 2022 году полиция задержала около 19 тысяч антивоенных активистов. Впоследствии уличные протесты практически исчезли.
Еще одним показательным примером стало решение Верховного суда РФ по партии "Яблоко". Это, по материалу, единственная антивоенная политическая сила, не допущенная к парламентским выборам.
Ультраправые политики обвинили партию в иностранном финансировании, нарушении законодательства об авторском праве и пропаганде "экстремизма". Верховный суд встал на их сторону и исключил "Яблоко" из избирательного бюллетеня.
На протест у здания суда вышли всего несколько сотен человек.
Оппозиция у РФ только системная: ручные КПРФ и другие партии критикуют чиновников, но не Путина и не сильно.
В итоге даже ухудшение условий жизни не обязательно превращается в России в политический протест. Журналистка Ирина Бороган, исследовавшая российских диссидентов, объясняет это не только страхом, но и особенной способностью общества приспосабливаться к трудностям.
По ее словам, вместо усталости от войны россияне могут воспринимать ухудшение ситуации как повод объединиться и "затянуть пояса".
Эта установка хорошо иллюстрирует ответ мужчины среднего возраста из Крыма, которого спросили о дефиците горючего. На вопрос он пожал плечами: "Мы же люди. Мы адаптируемся".
Из-за систематических ударов ВСУ по энергетической, портовой и складской инфраструктурам экономика РФ испытывает кризис. Крупнейшие госбанки России - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей и растут проблемы среди клиентов маркетплейсов, в частности Wildberries, где все больше заемщиков обращаются по поводу реструктуризации долгов.
Отметим, из-за дефицита горючего, вызванного серией украинских ударов по российским НПЗ, страна-агрессор начала импортировать бензин из Индии.