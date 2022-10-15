Очереди на выезд в Васильевке в сторону Запорожья ждут несколько тысяч людей

На блокпосте оккупантов в Васильевке Запорожской области ожидают выезда в сторону Запорожья 4 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

"За 2,5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто из тысяч желающих покинуть аннексированные части Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей", - рассказал он.

По его словам, таким образом на вражеском блокпосте в Васильевке оккупанты продолжают удерживать жителей в заложниках.

"Люди в отчаянии, на днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и разворачиваются в оккупированный дом", - добавил Федоров.