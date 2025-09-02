Очереди на квартиры в Украине достигают сотен тысяч. Какие решения готовят в Раде

Только в Киеве жилья ждут почти 70 тыс. семей, но ежегодно выдают только 50-100 квартир. В целом по Украине в квартирных очередях стоят более 600 тыс. семей, а в год распределяют до 300 квартир. Так что шансы получить жилье от государства почти нулевые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

Сколько украинцев ждет жилье

Как рассказала Елена Шуляк, по разным оценкам, только в столице в квартирных очередях стоят не менее 70 тыс. семей, во Львове - почти 30 тыс. семей, а по всей Украине эта цифра может быть на порядок выше, чем 600 тыс. семей.

Проблема в том, что это данные только на 2015 год, после чего Госстат отменил форму отчетности по квартирной очереди, так что общей государственной статистики нет - от того и приходится собирать мозаику из местных источников.

"Однако, если учесть, насколько увеличилось количество людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за войны, остается только представлять реальные объемы этой очереди", - подчеркнула Шуляк.

При этом она отметила, что учитывая количество квартир, которые государство ежегодно выдает семьям, стоящим в очередях, становится понятным, что шансы получить таким образом жилье почти нулевые.

По разным данным, в Киеве выдается не более 50-100 квартир в год. Во Львове - еще меньше. В целом по Украине - в пределах 200-300 квартир. Поэтому можно только представить, когда государство по нынешним правилам покроет потребности стоящих в очередях людей, говорит парламентарий.

"Кроме того, эти очереди чиновники могут двигать вручную - за взятки. Поэтому тот, кто стоит в очереди, например, десятым, может в один момент стать сотым или тысячным", - констатировала она.

Почему в Украине очереди на квартиры

Елена Шуляк объясняет, что основной причиной квартирных очередей является то, что в Украине до сих пор действует Жилищный кодекс, принятый в 1983 году.

В соответствии с ним жилье от государства можно получить в порядке очереди и не в собственность, а в бессрочное пользование - его нельзя было продать, подарить, завещать. Собственностью оно стало становиться только в результате приватизации 90-х годов. Поэтому Государственный жилищный фонд был исчерпан.

Соответственно, и жилье в пользование, которое потом по логике можно было приватизировать, было не из чего выдавать. Следовательно, почти не двигаются и сами очереди.

Какое решение проблемы с жильем

"Именно поэтому, для того чтобы украинцы, нуждающиеся в решении жилищного вопроса, все же его решали, мы работаем над законодательным внедрением жилищной реформы, которая изменяет правила игры в соответствии с современными условиями", - пояснила нардепка.

Законопроектом №12377 отменяется неэффективный Жилищный кодекс и вводится ряд инструментов, которые в отличие от него будут эффективными.

В частности, речь идет о:

запуске сразу нескольких финансово-кредитных механизмов, чтобы люди, доход которых позволяет, могли приобрести жилье в собственность на льготных условиях;

запуске системы социального и служебного жилья, предоставляемого во временное пользование на условиях льготной аренды;

социальной аренде с правом выкупа - арендуя такое жилье 10+ лет, у человека появляется возможность его выкупить (арендные платежи идут в револьверный фонд, за счет которого строится новое социальное жилье для временного пользования).

Елена Шуляк также отметила еще одну важную составляющую будущей жилищной политики - прозрачность и минимизацию участия чиновников.

Это, по ее мнению, возможно только при цифровизации этих процессов. Законопроектом №12377 предусмотрен запуск Единой информационно-аналитической системы в сфере жилья.

Система будет анализировать целый комплекс факторов, влияющих на подбор оптимального способа решения жилищного вопроса того или иного гражданина, или семьи. Это социальный статус (ВПЛ, многодетная семья и т.п.), уровень доходов, наличие жилья в собственности и многое другое. И система будет предлагать его.

"Благодаря этому не чиновник будет решать, кому из очереди предоставлять жилье в первую очередь. Это сделает будущую жилищную политику более эффективной", - подытожила Елена Шуляк.