Очередь на несколько дней. Российские пограничники не выпускают украинцев в ЕС

Российские пограничники отказываются пропускать граждан Украины в Евросоюз на российско-латвийской границе. Пешая очередь стоит несколько дней под открытым небом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Украинцев, которые уезжают из аннексированных территорий, российские пограничники пропускают буквально по несколько человек в день, при том, что в очереди стоят сотни человек.
Автобусные перевозчики довозят людей до границы и выгружают — а другой автобус ждет их с другой стороны. Люди вынуждены спать на картоне, на поддонах, на клеенках.
По данным влонтеров организации "Рубикус", в очередях на российско-латвийской границе умерло уже два человека. Кроме того, российские пограничники практикуют "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.
Напомним, что местные жители оккупированного Крыма продолжают уезжать с полуострова. Причиной тому стала частичная мобилизация. Дальше через РФ они пытаются выехать за границу.
Также ранее сообщалось, как покинуть оккупированную территорию Украины через Грузию, Азербайджан или Казахстан.
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