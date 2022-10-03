Очередь на несколько дней. Российские пограничники не выпускают украинцев в ЕС

Украинцев, которые уезжают из аннексированных территорий, российские пограничники пропускают буквально по несколько человек в день, при том, что в очереди стоят сотни человек.

Автобусные перевозчики довозят людей до границы и выгружают — а другой автобус ждет их с другой стороны. Люди вынуждены спать на картоне, на поддонах, на клеенках.

По данным влонтеров организации "Рубикус", в очередях на российско-латвийской границе умерло уже два человека. Кроме того, российские пограничники практикуют "коллективное наказание": если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.