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В "Метинвесте" озвучили сценарии на случай падения Покровска

Вторник 24 декабря 2024 16:02
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В "Метинвесте" озвучили сценарии на случай падения Покровска Фото: в "Метинвесте" озвучили сценарии на случай падения Покровска (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Россияне прекрасно знают, насколько важным для украинской экономики является Покровск и его единственная шахта коксующегося угля. Поэтому делают все возможное, чтобы его захватить.

Об этом заявил глава Проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.ua.

Он напомнил, что Покровская шахта находится не в самом городе, а немного на окраине, и она имеет огромное значение для всей украинской металлургии.

"Россияне тоже прекрасно понимают ее важность. И то, с какими темпами они продвигаются возле Покровска, нас порой поражает. Недавно у нас не приехала целая смена из соседнего села, потому что оно было захвачено", - говорит Водовиз.

Вокруг одной из площадок покровской шахты в Песчаном, которая недавно перестала работать, уже идут боевые действия, говорит эксперт.

"Это единственная шахта коксующегося угля в Украине, которая питает углем и наши заводы, и АрселорМиттал, и ДМЗ. То есть, всю металлургию, которая осталась в Украине. Если Покровская шахта будет оккупирована врагом или взорвана, как уже произошло с частью государственных шахт в регионе, нам надо будет везти уголь морем. А это невыгодно экономически. Поэтому сейчас и у нас, и у наших коллег-металлургов большая дилемма - что мы будем делать, если Покровск упадет?", - отметил Водовоз.

Он рассказал, что компания пытается перевезти работников в Днепропетровскую область, где строит для них временное жилье. Но не все хотят выезжать.

"Поэтому, сегодня есть ощущение, что мы будем вспоминать 2023-2024, как хорошие годы. Потому что та инфраструктура, которую захватила РФ на Востоке, то, что уже уничтожено, разбомблено уже сейчас - это колоссальные деньги на восстановление. Мы точно не сможем в какой-то короткий промежуток времени восстановить эту инфраструктуру, чтобы она приносила дополнительный ВВП, дополнительную добавленную стоимость", - резюмировал эксперт.

Ранее издание Bloomberg заявило, что союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, в которой она нуждается, чтобы не дать РФ захватить Покровск.

Помимо добычи коксующегося угля, этот город является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонительных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области. Между тем Европа и США много обещают, но не выполняют почти ничего из обещанного, указывает издание.

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