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Из-за угрозы санкций. Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир"

Фото: Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитрий Браславский

Банки Кыргызстана отказались обслуживать российские карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Национального банка Кыргызстана Кайипа Куленбекова, которое приводит 24.kg.

"Во избежание вторичных санкций примерно 10 наших банков решили ограничить операции с карточкой "Мир". Мы не давали поручений банкам работать или не работать с этой платежной системой", - говорится в заявлении.

Куленбеков объяснил, что банки самостоятельно приняли решение на основе оценки рисков. Если будут введены вторичные санкции в отношении кыргызстанских банков, это может сказаться на корреспондентских счетах. Ограничения могут затронуть их корреспондентские счета в зарубежных банках. В связи с этим деятельность банка может быть ограничена.

Он отметил, что в сентябре Министерство финансов США ввело санкции в отношении генерального директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева.

Ранее "Капитал Банк" и "Демир Банк" приостановили обслуживание российских карт "Мир". О приостановлении обслуживания этих карт заявили и восемь коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай Банк", "Дос-Кредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", KICB, "Бай-Тушум", "Оптима Банк", а также один государственный - "Аил Банк".

Напомним, в октябре сообщалось, что несколько банков в Кыргызстане прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир".

Большой киргизский государственный "Айил-банк" временно прекратил обслуживать кредитные карты российской платежной системы "Мир".

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