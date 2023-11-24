Из-за обострения ситуации. Эстония устанавливает дополнительные заграждения на границе с РФ

Первые бетонные пирамиды на мосту в Нарве появились вечером 16 ноября после того, как на восточную границу Эстонии прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались без законных оснований проникнуть в страну через нарвский пограничный переход.

В четверг, 23 ноября, Идайская префектура Департамента полиции и пограничной охраны сообщила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный пункт в Нарве может быть закрыт. В таком случае будет сложно вернуться в Эстонию, поэтому власти не рекомендуют ездить в Российскую Федерацию.

"Мы готовимся к закрытию пограничного пункта. На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни еще больше усилим защиту нарвских пограничных переходов. Мы закроем для движения две полосы, это пока не будет препятствовать движению автомобилей. А на закрытом сейчас пешеходном пограничном пункте "Нарва-2" укрепим ограждения на мосту, чтобы нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы", - говорится в заявлении.

Россия оказывает миграционное давление по Эстонии

Идайская префектура добавила, что они внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что РФ осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, отправляя к нашей границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз.

С прошлой недели несколько больших групп пытались попасть в Эстонию. Заграждения пригодятся и в дальнейшем, поскольку с 1 февраля закроется на реконструкцию КПП "Ивангород".

"Два сценария использования заграждений: с 1 февраля, когда Ивангород закроют, и второй - в случае возникновения необходимости", - сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Что этому предшествовало

Напомним, в последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

С 18 ноября на границе Финляндии и России закрыли четыре КПП, а 22 ноября правительство Финляндии приняло решение закрыть почти все пограничные переходы. В настоящее время работает только один КПП в Лапландии.

Также глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что может последовать примеру Финляндии и закрыть единственный пропускной пункт на границе с Россией.