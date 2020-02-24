США можуть посилити санкції проти Росії, - NYT

Російська Федерація готова підставитися під нову хвилю санкцій аби переміг вигідний для них кандидат у виборах США в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними американської розвідки, Росія намагається втрутитися в майбутні американські вибори. Як повідомляється, Володимиру Путіну вигідно, щоб президентом США переобрали Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерса, який лідирує на кокусах серед демократів. У результаті перемоги одного з двох варіантів, дозволить Росії зміцнити свої позиції в світі, так як ці кандидати більше націлені на внутрішню політику США, а не на зовнішню.

Колишній офіцер національної розвідки в Росії Анджели Стент сказав, що якщо РФ дійсно буде втручатися у вибори США 2020 року, то це може призвести до нових енергетичних санкцій. Також це, ймовірно, підірвить одну з основних цілей Путіна: змусити Сполучені Штати та її союзників скасувати міжнародні санкції.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг Російську Федерацію від спроб втручання в американські вибори після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

Крім того, президент США Дональд Трамп вважає звинувачення у допомозі Росії на нових виборах прийомом демократів. За його словами, інформація про те, що Росія хоче втручатися в хід наступних президентських виборів, щоб допомогти йому - це чергова спроба демократів обдурити виборців.