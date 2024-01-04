Из-за войны в Украине. В Британии хотят возобновить производство гаубиц М777, - FT

Компания подписала первоначальное соглашение на сумму 50 миллионов долларов с армией США, чтобы дать толчок новой программе, пока они дорабатывают детали более широкого контракта.

Также компания отметила значительный рост глобального интереса к этому оружию со стороны стран Европы, Азии и Америки с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

"США, Канада и Австралия предоставили M777 Украине, где они доказали свою высокую эффективность против сил российского вторжения", - говорится в материале.

Сейчас более 1250 гаубиц M777 находятся на вооружении сухопутных войск Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США, а их первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане.

В Британии ожидают первые поставки в 2025 году

BAE Systems надеется, что новый контракт и обновленная производственная линия компонентов приведут к заказам на комплектные гаубицы M777.

Издание пишет, что хотя основное производство происходит в Великобритании, сборка часто происходит в США. Компания намерена сотрудничать с поставщиками как в Великобритании, так и в США для производства основных титановых конструкций M777, составляющих ядро оружия, причем первые детали, как ожидается, будут поставлены в 2025 году.

Компания считает, что этот контракт создает идеальные условия для возобновления производства. M777 производится в Великобритании и дает возможность новым и существующим пользователям принять участие в новой инициативе по производству M777, получая выгоду от хорошо отлаженной производственной линии и экономии за счет масштаба.

Гаубица М777

Отметим, что гаубица имеет два вида снарядов - обычные и реактивные. Оба типа есть на вооружении ВСУ. Боеприпасы имеют большее количество взрывчатого вещества и являются дальнобойными.

Такие гаубицы используют для уничтожения передовых командных пунктов, складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скоплений вражеской техники, артиллерийских батарей врага.

Ранее в Минобороны сообщали, что украинские военные активно применяют гаубицу M777 в войне простых российских оккупантов. Она по параметрам лучше советских систем, при этом легка в работе.